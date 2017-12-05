Лысая девушка бесследно исчезла в Новосибирской области

В Новосибирской области 12 ноября ушла из дома 24-летняя Виктория Шалтяните, полицейские и волонтёры разыскивают её; девушка пропадает не в первый раз и нуждается в медицинской помощи, сообщил корреспонденту Сиб.фм руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин 5 декабря.

Как пояснил Павел Злобин, девушка может находиться в любом регионе России или Казахстана. Ушла она из дома по улице Шоссейной в посёлке Майском Черепановского района. О её пропаже сообщил в полицию брат.

Павел Злобин рассказал корреспонденту Сиб.фм, что девушка уже уходила ранее из дома и нуждается в медицинской помощи, в какой именно — уточнять не имеет права. Среди особых примет обозначил то, что Виктория Шалтяните побрита налысо. Рост её — 160 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие. Была одета в пуховик медового цвета с капюшоном.

Поисковики и полиция просят всех, кому что-либо известно о местонахождении девушки, сообщить в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Маяк»: 8-951-393-09-11.

Напомним, в октябре 18-летняя студентка из Красноярска пропала в день, когда должна была получать водительские права.