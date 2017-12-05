 

Минюст РФ признал иностранным агентом проект «Радио Свобода» о Сибири

 5 декабря, 15:15
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Минюст РФ признал иностранным агентом проект «Радио Свобода» о Сибири
Фото с сайта sibreal.org

Медиапроект «Сибирь.Реалии» от «Радио Свобода» был признан иностранным агентом, узнал 5 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Министерства юстиции РФ.

Интернет-издание «Сибирь.Реалии» признали «иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента» в соответствии с законом РФ «О средствах массовой информации». Подробнее о процессе признания иностранным агентом можно узнать, пройдя тест Сиб.фм «Иностранный агент или патриот?»

Иностранными агентами также были признаны «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС) и его четыре региональных проекта: «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» (AzatliqRadiosi), «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Крым.Реалии». В список СМИ вошли «Голос Америки», Телеканал «Настоящее Время» и «Фактограф».

«Сибирь.Реалии» специализируется на новостях из 11 городов Сибирского федерального округа, а также Тюмени, Сургута, Нижневартовска, Петропавловска-Камчатского, Магадана, Хабаровска, Ханты-Мансийска, Южно-Сахалинска, Якутска, Благовещенска и Владивостока.

" Представления о Сибири нередко мифологические и туманные: Сибирь — это земля, «где медведи ходят по улицам» и куда «всегда ссылали». Но Сибирь — это регион, где происходят важнейшие экономические, политические, культурные процессы, это регион с особой драматической историей, с богатыми культурными традициями, с особенным менталитетом живущих здесь людей«, — сообщает редактор издания Юлия Мучник в описании проекта.

«Вы можете ознакомиться с комментарием президента медиакорпорации „Радио Свободная Европа/Радио Свобода“ Томаса Кента, других комментариев мы не даём», — сообщили корреспонденту Сиб.фм в издании.

В эфире «Радио Свобода» Томас Кент заявил, что нельзя оценить эффект от применения нового закона РФ о СМИ, пока нет точной информации об ограничениях.

«Мы продолжаем нашу журналистскую работу, предоставляя достоверную и объективную информацию нашей русскоязычной аудитории», — цитирует «Сибирь.Реалии» президента медиакорпорации Томаса Кента.

Напомним, что в октябре три сибирских СМИ стали лауреатами премии Сахарова.

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