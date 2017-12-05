Новосибирские врачи выиграли суд о защите чести у «АСТ-54»

Новосибирский суд постановил опубликовать опровержение в самом популярном новосибирском паблике «ВКонтакте» «АСТ-54» в ответ на скандал годичной давности, узнал 5 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы государственной новосибирской областной клинической больницы.

Кировский районный суд Новосибирска удовлетворил гражданский иск о защите чести и достоинства врачей в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте». По итогам рассмотрения дела требование ГБУЗ НСО «ГНОКБ» о размещении опровержения на официальном сайте act-54.ru и в паблике «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“» удовлетворено.

«В паблике „АСТ-54“ была размещена недостоверная информация, и наши юристы требовали разместить опровержение. Суд принял решение в нашу пользу, решение было вынесено заочно: ни представители „АСТ-54“, ни автор поста в сообществе Алёна не явились на процесс», — сообщила Сиб.фм пресс-секретарь Новосибирской областной клинической больницы.

Решение суда вступило в законную силу, однако опровержения в паблике социальной сети «ВКонтакте» «АСТ-54» на момент публикации материала не появилось. По данным пресс-службы областной больницы, служба судебных приставов добивается размещения опровержения.

«Удалять или не удалять первичный пост — это нам неинтересно. Мы добиваемся опровержения», — подчеркнули в пресс-службе областной больницы.

После подачи иска от больницы к «АСТ-54» в марте 2017 года основатель популярного паблика Виталий Полищук призвал автора поста Алёну Махову сделать публичное высказывание. Тогда жительница Новосибирска признала профессионализм врачей и сотрудников ожогового центра, но заявляла, что пойдёт в суд, чтобы «высказать всё в лицо».

Согласно данным суда, в сообщении-первоисточнике, размещённом в «АСТ-54» указывалось «на грубое отношение, „беспредел“ в отношении подростка со стороны медицинского персонала», которые нанесли оскорбления как руководству учреждения, так и каждому сотруднику отделения лично.

Новосибирские следователи не подтвердили порочащую информацию в ходе доследственной проверки, говорилось в сообщении суда. Владелец «АСТ-54» рассказал, что процитировал слова подписчицы собственного паблика после посещения ею больницы.

Напомним, что 1 декабря внук Брежнева получил от суда отказ в компенсации за использование фото деда в рекламе.