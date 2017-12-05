Плохая экология Новосибирска привела к депрессии почти тысячу жителей

Почти 100 жителей на 100 тысяч населения в Сибири чаще всего болеют депрессией, в 60 % случаев это связано с плохой экологией; cреди жителей Новосибирска таких больных оказалось около тысячи, узнал 5 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения психиатров телеканалу RT.

Специалисты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в Москве назвали самые депрессивные регионы России. Сибирский федеральный округ стал первым по заболеваемости аффективными расстройствами не психотического уровня — депрессией, по данным за 2016 год.

Врачи зарегистрировали около 96,6 случая заболевания депрессией на 100 тысяч населения. В 60 % случаев причиной депрессии является плохая экология, заявил глава отдела эпидемиологических и организационных проблем психиатрии центра имени Владимира Сербского Борис Казаковцев. Он назвал тяжёлые травмы самой опасной причиной возникновения депрессии, особенно черепно-мозговые травмы и потеря конечностей.

«Число незарегистрированных больных может в три-четыре раза превышать официальные данные», — предположил Борис Казаковцев.

Всего в Сибирском федеральном округе проживают более 19 млн человек, по данным Минсоцразвития РФ за 2017 год. Население Новосибирска составляет более 1,6 млн жителей. В соотношении московских психиатров, здесь болеет депрессией более 1 548 человек, из них 929 человек страдает от плохой экологии.

«В Сибирском округе высокий уровень депрессий и высокая частота самоубийств. Там могут оказывать недостаточную медпомощь или она доступна больше городским жителям, чем сельским. А в Южном и Центральном ниже уровень выявления больных депрессией, более активно работает психиатрическая служба», — сообщил руководитель отдела клинической и профилактической суицидологии центра имени Владимира Сербского Борис Положий.

«90 % неизлеченных депрессий могут заканчиваться самоубийством», — подчеркнул Борис Положий.

Напомним, что в ноябре новосибирский учёный рассказал врио губернатора Новосибирской области Травникову, что только 5 % населения региона пьёт чистую воду.