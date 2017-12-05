 

Поборы с родителей на «чистый класс» признали незаконными в Новосибирске

 5 декабря, 18:38
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Поборы с родителей на «чистый класс» признали незаконными в Новосибирске
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирские родители учеников гимназии Ленинского района платили 1,5 тысячи рублей в фонд школы на «чистый класс»; прокуратура признала поборы незаконными, узнал 5 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Фонд поддержки школы при одной из шести гимназий в Ленинском районе нарушил Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», сообщили в прокуратуре.

Поводом для прокурорской проверки стали жалобы от родителей учеников гимназии. В ведомстве установили, что родители учащихся довольно долго оплачивали уборку класса для того, чтобы их дети занимались в чистом кабинете, за счёт собственных средств. Это нарушало федеральный закон об образовании.

«Ежемесячно под видом „добровольного пожертвования“ родители передавали в фонд сумму в размере 1 500 рублей», — выяснил новосибирский прокурор.

Деньги взимались на оплату сотруднику некоммерческой организации, который и проводил уборку в кабинете. Прокуратура в своём сообщении назвала это «незаконными поборами в школе». По данным ведомства, родители успели передать в фонд 3 000 рублей за два месяца.

Заместитель прокурора Ленинского района обязал директора гимназии устранить нарушения закона об образовании, а руководителю Фонда внёс представление об устранении федерального закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях».

В прокуратуре отказались назвать номер гимназии, в которой была проведена проверка. Согласно 2ГИС, в Ленинском районе Новосибирска действуют «Вторая Новосибирская гимназия», «Новосибирская классическая гимназия № 17», «Французская» гимназия № 16 и «Университетская» гимназия № 14.

Напомним, что в ноябре взломавший электронный дневник новосибирский выпускник гимназии раскаялся в суде.

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