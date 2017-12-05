Работница красноярской таможни осуждена за полученный в качестве взятки iPhone

Суд в Красноярском крае приговорил к крупному штрафу бывшую сотрудницу таможни, признанную виновной в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями, узнал корреспондент Сиб.фм 5 декабря из сообщения Западно-Сибирского следственного управления.

Согласно материалам уголовного дела, преступление было совершено в 2014 году: один из коммерсантов-экспортёров вручил таможеннице смартфон Apple iPhone 5S стоимостью более 26 тысяч рублей за содействие в таможенном оформлении экспортируемых товаров и за «общее покровительство».

Также следствием и судом было установлено, что другому коммерсанту женщина передавала информацию ограниченного доступа, а также сведения, относящиеся к коммерческой тайне, которые затем были использованы предпринимателем в целях извлечения прибыли.

Приговором суда бывшая работница таможни по совокупности преступлений приговорена к штрафу в 350 тысяч рублей с лишением права занимать должности в государственных органах на три года.

Напомним, в сентябре начальник канского таможенного поста в Красноярском крае был обвинён в том, что вымогал ежемесячное вознаграждение в 200 тысяч рублей за содействие в отправке пиломатериалов.