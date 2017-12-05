 

S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска в Токио

 5 декабря, 17:48
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S7 запустит прямые рейсы из Новосибирска в Токио
Токио. Фото с сайта pixabay.com

Авиакомпания S7 Airlines со 2 июня 2018 года откроет регулярные прямые рейсы из новосибирского аэропорта Толмачёво в Токио, столицу Японии, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы авиакомпании 5 декабря.

Началась продажа авиабилетов на прямые самолёты в Токио, которые начнут летать из Новосибирска со 2 июня 2018 года. Рейсы будут выполняться по субботам. Вылет из Новосибирска в 23:00, прилёт в аэропорт Нарита города Токио в 7:35 по местному времени, обратный рейс будет отправляться по воскресеньям в 8:40 и прибывать в Толмачёво в 13:45.

«Мы активно развиваем международные авиаперевозки в страны Азии, которые, несомненно, являются привлекательными направлениями для путешественников из сибирского региона, — отметил коммерческий директор S7 Group Игорь Веретенников. — S7 Airlines уже выполняет рейсы из Новосибирска в Таиланд, Китай, Гонконг и Южную Корею, а летом 2018 года пассажиры из аэропорта Толмачёво смогут отправиться и в Японию, в Токио. Как один из ведущих деловых центров мира, Токио особенно интересен с точки зрения развития бизнес-проектов с японскими корпорациями».

Перевозить пассажиров в Японию будут современные авиалайнеры Airbus A320neo, которые отличаются увеличенной дальностью полёта, низким уровнем шума и комфортностью среди самолётов этого класса.

Напомним, с 29 апреля авиакомпания S7 Airlines запустила прямые регулярные рейсы из Новосибирска в Тбилиси, столицу Грузии.

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