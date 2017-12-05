Синоптики составили прогноз, согласно которому в Новосибирской области ожидаются слабые метели; 7 декабря им на смену придут утренние туманы, изморозь и похолодание, рассказал корреспонденту Сиб.фм 5 декабря пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Ночью 5 и 6 декабря температура воздуха составит −5... −10 °С, местами она будет достигать −17 °С, а днём — −2... −8 °С. Также в эти дни возможны метели. 7 декабря из-за высокого атмосферного давления будет холоднее: ночью −8... −13 °С, днём температура опустится до −6... −11 °С.

«Мы полагаем, что в ближайшие трое суток погода будет находиться под влиянием периферийной части циклона в области низкого атмосферного давления, который перемещается по северу Сибири. Атмосферные фронты этого циклона будут влиять на наш регион, поэтому вероятны осадки 5 и 6 декабря. Они прекратятся 7 декабря, и будет малооблачная погода с туманами и изморозью по утрам. На дорогах гололедица», — сообщил Ренад Ягудин.

Напомним, синоптики рассказали, что в первой декаде декабря температура воздуха в Новосибирской области будет выше нормы.