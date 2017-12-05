Владелец растерзавших двухлетнего ребёнка собак пошёл под суд в Иркутской области

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении 55-летнего жителя города Вихоревки Братского района Иркутской области — владельца собак, которые до смерти загрызли двухлетнего мальчика-соседа; собак пристрелили, рассказала корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь регионального следственного комитета Юлия Крицкая 5 декабря.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, описанного в части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на два года.

По версии следствия, 8 сентября на улице Солнечной в Вихоревке мальчик гулял в огороженном периметре участка дома, где жил вместе с матерью. В какой-то момент женщина потеряла ребёнка из виду и пошла его искать. Тело сына она нашла на соседнем участке с многочисленными следами от укусов собак.

«Собаки беспородные, но крупные, — пояснила корреспонденту Сиб.фм Юлия Крицкая. — Их застрелили практически сразу же после обнаружения тела ребёнка. Мальчик скончался от обильной кровопотери».

Со слов соседей, они неоднократно обращали внимание хозяина этих собак на их агрессивное поведение. За несколько дней до трагедии мать погибшего мальчика была укушена за ногу.

Местные власти в 2006 году утвердили «Правила содержания собак и иных домашних животных на территории Вихоревского городского поселения», согласно которым владельцам собак в случае содержания в индивидуальных домах, имеющих земельный участок, разрешается обеспечивать свободный выгул питомцев только на отгороженной территории. Также хозяева собак обязаны выводить их на прогулку в наморднике и на поводке, притом спускать с поводка разрешается только в малолюдных и специально отведённых для выгула собак местах.

«Обвиняемый, в нарушение указанных правил и несмотря на претензии соседей не предпринимал никаких действий, чтобы оградить жителей окрестных улиц от потенциальной опасности, исходящей от его питомцев, что впоследствии привело к трагедии», — заключили в пресс-службе.

Напомним, в мае томская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении владельца собаки бойцовской породы, который обвинялся в натравливании пса на 17-летнего прохожего.