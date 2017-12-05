Врио губернатора Новосибирской области Травников на Новый год останется в регионе

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников рассказал, что Новый год планирует встречать в Новосибирской области со своей семьёй, сообщил корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции Травникова 5 декабря.

На вопрос журналистов о планах на Новый год Андрей Травников ответил, что никуда не собирается уезжать отдыхать, а сам праздник будет встречать в кругу семьи.

«Ко мне приедет семья в полном составе. Новый год, в первую очередь, — семейный праздник. Не было за последние 25 лет ни одного года, когда бы мы встречали этот день в разных концах страны», — отметил он, добавив, что Новый год пахнет апельсинами.

У Андрея Травникова двое детей. Дочь живёт в Санкт-Петербурге, где совмещает работу и учёбу. Жена и сын, который учится в восьмом классе лицея, возможно, в скором времени переедут в Новосибирск.

Кроме того, Андрей Травников сказал, что в новогодние праздники найдёт время прогуляться по улице Ленина, вокруг которой развернулись споры, быть ей пешеходной или нет. До настоящего времени в плотном графике врио губернатора не нашлось свободной минуты, чтобы погулять по ней.

Напомним, в ноябре начальник департамента культуры Новосибирской области Анна Терешкова рассказала о планах мэрии по праздничному обустройству города; улица Ленина на все новогодние праздники станет пешеходной.