Врио губернатора НСО Травников пообещал встретиться с обманутыми дольщиками Тульской

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области, отреагировал на пикет обманутых дольщиков домов по улице Тульской и пообещал с ними встретиться в декабре-январе, об этом он заявил в ответ на вопрос корреспондента Сиб.фм 5 декабря на пресс-конференции в правительстве региона.

1 декабря возле здания правительства региона состоялся одиночный пикет дольщиков домов № 80 и 82 по улице Тульской в Новосибирске, которые не получили свои квартиры. Дольщики в очередной раз обращались к Травникову с просьбой о личном приёме. Ранее, 16 октября, они проводили пикет с такой же целью, когда Андрей Травников только вступил в новую должность.

«Мы просим Травникова о личном приёме, — пояснил корреспонденту Сиб.фм один из дольщиков Вячеслав Лебедев. — Хотим у него спросить, будут ли выполнены обещания прошлого губернатора о том, что наши квартиры не будут продаваться и наш вопрос когда-нибудь разрешится».

По словам Лебедева, около 200 человек вложили в строительство домов по несколько миллионов рублей, но в итоге лишились права на будущее жильё из-за сомнительных финансовых схем, реализуемых компанией-застройщиком «Баутехник-Т» и бывшим генподрядчиком «Стройцентр».

«Конечно, я замечаю (пикеты — прим. Сиб.фм). Я планирую встретиться с дольщиками, — сказал Травников. — Давайте, я пообещаю в декабре — в крайнем случае, в период январских каникул».

Андрей Травников отметил, что в Новосибирской области таких конфликтов насчитывается больше, чем в других субъектах РФ, но у региона наработан самый большой набор хороших инструментов в решении этих вопросов. В 2017 году, по словам врио губернатора, будет введено в эксплуатацию порядка 16 объектов.

«В чём вижу слабость нашей работы, и что вызывает беспокойство у этой категории граждан — это достаточная закрытость, — подчеркнул Травников. — Даже по итогам одного личного приёма, который я проводил и на котором присутствовали представители дольщиков, у граждан не было острых претензий к власти. В принципе, как можно их предъявлять? По большому счёту, не мы несём ответственность за исполнение обязательств подрядчика. Но тем не менее мы эту проблему активно решаем. Дольщики спрашивали: „Просто скажите, в каком доме и примерно в какой срок мы можем получить квартиру?“ Я взял этот вопрос на контроль. Не так давно получил подготовленный ответ, но он такой размытый: вот два объекта, сроки начала строительства такие, окончание — непонятно когда. <...>

Мне, если честно, самому непонятно, почему такая закрытость и такая уклончивая информация. Я этот ответ завернул на доработку, чтобы мне представили более конкретные факты.

Здесь я вижу упущение в нашей работе. И, действительно, мне, наверное, придётся в какой-то встрече поучаствовать для того, чтобы послушать, какую информацию мои коллеги доводят до граждан».

Напомним, дольщики Тульской дважды объявляли голодовку в центре Новосибирска, чтобы привлечь внимание власти и общественности к своей проблеме: в июне и в июле. Кроме того, они устраивали одиночные пикеты у зданий администрации президента РФ и Министерства строительства России в Москве.