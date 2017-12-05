 

Врио губернатора Омской области Бурков уволил первого вице-губернатора Новосёлова — СМИ

 5 декабря, 13:04
были упомянуты
подходящие темы
Врио губернатора Омской области Бурков уволил первого вице-губернатора Новосёлова &mdash; СМИ
Андрей Новосёлов. Фото с сайта superomsk.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков отправил в отставку первого вице-губернатора Андрея Новосёлова, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Коммерсант-Сибирь» 5 декабря.

Сообщая о том, что Бурков подписал заявление на увольнение Новосёлова, издание ссылается на собственный источник в региональном правительстве.

Корреспондент Сиб.фм связался с начальником главного управления информационной политики Омской области Станиславом Сумароковым, который, в свою очередь, опроверг сведения об увольнении Андрея Новосёлова.

«Это фейковая информация, которая бродит очень давно, — сказал Сумароков. — У этого источника в региональном правительстве наверняка есть документ соответствующий, где чёрным по белому написано, что он (Новосёлов — прим. Сиб.фм) отстранён. Потому что у меня такого документа нет. А поскольку нет, то всяческие инсинуации не подлежат даже обсуждению. Буквально вчера я справшивал Новосёлова о его планах. Он говорил, что работает, ему даны задания на аппаратном совещании».

Как известно, первый вице-губернатор Андрей Новосёлов координирует деятельность нескольких региональных министерств: экономики, имущественных отношений, строительства и жилищно-коммунального комплекса, сельского хозяйства и продовольствия. Кроме того, он контролирует работу главного управления стройнадзора и госэкспертизы, государственной жилищной инспекции и региональной энергетической комиссии.

По сообщению портала «Новый Омск», аппарат губернатора и правительства Омской области анонсировал изменения в численности госслужащих региона — до конца года планируется сократить шесть чиновников и принять на службу 13.

Как следует из сообщения, в региональном министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий штат увеличится с 40 до 42 человек, в министерстве экономики — со 115 до 120, в региональной энергетической комиссии — с 76 до 78, в госжилинспекции — с 49 до 53. Ожидаются сокращения в минстрое — со 123 до 120 человек, в Главном управлении контрактной системы число госслужащих сократится с 30 до 27 человек.

Изменения вступят в силу после подписания указа Бурковым и официального опубликования документа, за исключением минпрома и минэкономики, где новые ставки введут с 20 января 2018 года.

Напомним, 27 ноября врио губернатора Омской области Бурков на срочном совещании отстранил от должности министра промышленности и транспорта Александра Докучаева, а также попросил его первого заместителя написать заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной решения стала транспортная катастрофа, в результате которой автобусное сообщение в отдалённых районах Омской области полностью прекратилось.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 4 декабря, 14:02 • репортаж

Перемен дождались наши сердца

Репортаж о поездке автостопом по крымским дорогам — как прижилась Россия в Крыму.
 30 ноября, 12:36 • интервью

Алло, это Кремль?!

Пранкер Лексус — о помощи Кириллу Серебренникову и влиянии на губернатора Иркутской области.
 29 ноября, 20:34 • репортаж

Отказаться от четвёртого моста — «большее зло»

Депутаты высказали своё мнение о том, решит ли четвёртый мост через Обь в Новосибирске проблемы с пробками.
самое популярное

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 26 ноября, 17:46 • новость

Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск, Томск и Барнаул

Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил объединить в агломерацию Новосибирск, Томск и Барнаул.
 22 ноября, 17:11 • новость

Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой.
 28 ноября, 17:24 • новость

Житель Новосибирска устроил стрельбу по людям в баре

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник.
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
присоединяйтесь!
    