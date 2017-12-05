Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков отправил в отставку первого вице-губернатора Андрея Новосёлова, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения «Коммерсант-Сибирь» 5 декабря.

Сообщая о том, что Бурков подписал заявление на увольнение Новосёлова, издание ссылается на собственный источник в региональном правительстве.

Корреспондент Сиб.фм связался с начальником главного управления информационной политики Омской области Станиславом Сумароковым, который, в свою очередь, опроверг сведения об увольнении Андрея Новосёлова.

«Это фейковая информация, которая бродит очень давно, — сказал Сумароков. — У этого источника в региональном правительстве наверняка есть документ соответствующий, где чёрным по белому написано, что он (Новосёлов — прим. Сиб.фм) отстранён. Потому что у меня такого документа нет. А поскольку нет, то всяческие инсинуации не подлежат даже обсуждению. Буквально вчера я справшивал Новосёлова о его планах. Он говорил, что работает, ему даны задания на аппаратном совещании».

Как известно, первый вице-губернатор Андрей Новосёлов координирует деятельность нескольких региональных министерств: экономики, имущественных отношений, строительства и жилищно-коммунального комплекса, сельского хозяйства и продовольствия. Кроме того, он контролирует работу главного управления стройнадзора и госэкспертизы, государственной жилищной инспекции и региональной энергетической комиссии.

По сообщению портала «Новый Омск», аппарат губернатора и правительства Омской области анонсировал изменения в численности госслужащих региона — до конца года планируется сократить шесть чиновников и принять на службу 13.

Как следует из сообщения, в региональном министерстве промышленности, транспорта и инновационных технологий штат увеличится с 40 до 42 человек, в министерстве экономики — со 115 до 120, в региональной энергетической комиссии — с 76 до 78, в госжилинспекции — с 49 до 53. Ожидаются сокращения в минстрое — со 123 до 120 человек, в Главном управлении контрактной системы число госслужащих сократится с 30 до 27 человек.

Изменения вступят в силу после подписания указа Бурковым и официального опубликования документа, за исключением минпрома и минэкономики, где новые ставки введут с 20 января 2018 года.

Напомним, 27 ноября врио губернатора Омской области Бурков на срочном совещании отстранил от должности министра промышленности и транспорта Александра Докучаева, а также попросил его первого заместителя написать заявление об увольнении по собственному желанию. Причиной решения стала транспортная катастрофа, в результате которой автобусное сообщение в отдалённых районах Омской области полностью прекратилось.