Врио губернатора НСО Травников отправил в отставку двух чиновников из правительства

Министр строительства Серей Боярский и замгубернатора по социальной политике Александр Титков покинут свои посты в ближайшее время; должность последнего получил министр образования, науки и инновационной политики Сергей Нелюбов, сообщил корреспондент Сиб.фм с пресс-конференции в правительстве региона 5 декабря.

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников не назвал причину увольнения Боярского и Титкова, отметив при этом, что не знает о дальнейших планах экс-чиновников.

«Я не продлеваю трудовые отношения с заместителем губернатора по социальным вопросам Александром Титковым. Его обязанности будет исполнять Сергей Нелюбов (министр образования, науки и инновационной политики — прим. Сиб.фм). Также в отпуске находится министр строительства Сергей Боярский — после возвращения он покидает свой пост», — заявил Травников.

Сергей Боярский занимал пост министра строительства Новосибирской области с осени 2014 года. В последнее время он активно занимался подготовкой концессионного соглашения по строительству четвёртого моста.

Александр Титков работал в должности замгубернатора по социальной политике с февраля 2016 года.

Напомним, 4 декабря врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников изменил структуру правительства и взял под личный контроль науку и инновации, а также финансы и налоговую политику.