 

Забайкальский педагог потеряла работу из-за нецензурного обращения к ученикам в соцсети

 5 декабря, 11:13
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Забайкальский педагог потеряла работу из-за нецензурного обращения к ученикам в соцсети
Фото с сайта globallookpress.com

Социальный педагог в Чите была уволена с работы после того, как по ошибке использовала нецензурное выражение в общении с учениками в социальной сети, узнал корреспондент Сиб.фм 5 декабря из сообщения ТАСС.

Сама женщина объяснила свой проступок тем, что одновременно вела несколько переписок в сети и, применяя матерные слова, не заметила, что пишет в той группе, где общается с детьми. Из-за случившегося педагог была уволена женщину согласно пункту 8 части 1 статьи 81 Трудового кодекса РФ («Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы»).

Женщина своей вины в произошедшем не признала и подала на работодателя в суд, считая увольнение незаконным. Однако Черновской районный суд Читы, изучив все обстоятельства, поддержал решение об увольнении социального педагога. Апелляционная инстанция также встала на сторону работодателя, посчитав действия женщины аморальными.

Напомним, в июне 2016 года в Барнауле школьный учитель получил два года лишения свободы условно за экстремизм в соцсети «Вконтакте».

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