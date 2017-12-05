Жители целого района Новосибирска остались без тепла в квартирах

Жители Кировского района Новосибирска пожаловались на едва тёплые батареи, понижение температуры в квартирах продлится до утра 6 декабря, узнал 5 декабря корреспондент Сиб.фм от жительницы одного из домов Инны Толмачёвой.

Целый район Новосибирска остался без тепла в квартирах из-за ремонтных работ. Очевидцы из Кировского района рассказали о едва тёплых батареях и снижении температуры горячей воды 5 декабря.

«В 2000 году я купила квартиру, тогда теплосети работали сносно. В последние годы это происходит каждую зиму. В квартире холодно, отопление намного ниже нормы. Наши дома старые, 1946 года постройки, и в плане идут под снос», — рассказала жительница дома № 17 по улице Бурденко Инна Толмачёва.

В городской диспетчерской женщине сообщили, что это произошло в связи с ремонтными работами на теплосетях.

«По всему Кировскому району ухудшение температурного и гидравлического режима до 06:00 утра 6 декабря», — передала информацию Инна Толмачёва.

Причиной стал дефект на трубопроводе, ухудшивший теплоснабжение на жилмассивах «Расточка», «Затулинка» и «Северо-Чемской», согласно данным Муниципального портала Новосибирска. Также жители десяти домов с улиц Беловежская и Сибиряков-Гвардейцев остались без горячей воды до 05:00 5 декабря.

«СИБЭКО» ставит наши теплосети «на обратку» — чтобы не было разморозки отопительной системы. Если постоянно сбрасывать тепло, то трубы закапают и будет множество аварий", — объяснила Инна Толмачёва.

Напомним, что 2 ноября произошло массовое отключение отопления и горячей воды в Кировском районе Новосибирска из-за дефектов на той же самой теплотрассе.