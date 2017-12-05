Жители Новосибирска попросили Путина разобраться с «откатным» четвёртым мостом

Новосибирские активисты собирают подписи к петиции в адрес президента России Владимира Путина — жители города просят главу государства разобраться с проектом четвёртого моста через Обь и не допустить 20-летней кабалы, узнал корреспондент Сиб.фм 5 декабря на сайте Change.org.

6 декабря планируется подписание концессионного соглашения по строительству четвёртого моста в Новосибирске. На сайте Change.org Алексей Куницын опубликовал петицию на имя Владимира Путина под названием «Сделать проезд по будущему четвёртому мосту в Новосибирске бесплатным». На момент публикации новости под обращением подписалось 111 человек.

«Соглашение обяжет жителей Новосибирска либо бюджет Новосибирской области выплатить частной компании 47 млрд рублей за 20 лет.

Чтобы обеспечить платный проезд горожан по мосту (100 рублей с автомобиля), планируется на три года закрыть на ремонт соседний мост (Октябрьский мост — прим. Сиб.фм).

Многими жителями Новосибирска ставится под сомнение целесообразность строительства моста в предлагаемом месте, большие вопросы вызывают планируемые развязки. Но основное сопротивление вызывает финансовая модель и платность моста», — говорится в открытом письме.

Активисты считают, что выделяемых государством 30 млрд рублей достаточно для строительства бесплатного моста, если выбирать для реализации проекта подрядчика на открытом аукционе.

Согласно концессии, которую должны подписать, предполагается использовать механизм государственно-частного партнёрства.

«Инвестор планирует вложить в строительство моста дополнительные сверх сметной стоимости средства, берёт для этого деньги взаймы, оплачивает кредиты и страховки. В итоге этих и других манипуляций обязательства перед концессионером исчисляются в 2,3 млрд рублей в год в течение 20 лет, которые будут взяты либо с жителей за счёт платности проезда, либо из регионального бюджета», — подсчитали авторы петиции.

Жители Новосибирска провели конкурс на самое подходящее название моста, в котором было предложено более 70 вариантов — среди них такие названия, как «Откатный», «Разводной», «Имени Остапа Бендера», «Рога Ротенберга», «Кривой», «Ненужный».

«Нам нужны мосты и дороги, но надо реализовывать эти проекты прежде всего в интересах жителей, а не в интересах крупных бизнесменов. Власти нужно более ответственно относиться и к выбору проектов, и к выбору финансовых схем реализации», — заключили активисты.

В августе был определён концессионер для строительства моста — ООО «Сибирская концессионная компания», 75 % акций которого принадлежит ООО ПФ «ВИС» из Ленинградской области.

Напомним, 6 декабря, в день подписания концессии, общественники намерены провести в Новосибирске пикет против строительства четвёртого моста.