300 ящиков со смертельным ядом нашли около жилого дома в Улан-Удэ

4 декабря сотрудники Роспотребнадзора Республики Бурятии провели обследование территории жилого дома, на которой обнаружили сотни ящиков с просроченными противохимическими пакетами ИПП-8, компоненты которых при возгорании представляют смертельную опасность, узнал 6 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения Роспотребнадзора Бурятии.

О подозрительных ящиках в редакцию телерадиокомпании «Тивиком» сообщили местные жители, журналисты сняли сюжет, после которого Роспотребнадзор Республики Бурятии провёл проверку.

По её результатам выяснилось, что рядом с домом, расположенным в черте города Улан-Удэ, складировались пакеты индивидуальной противохимической защиты ИПП-8, которые содержат гидроксид натрия, этилцеллозольв, диметиламин и диметилформамид.

«При нецелевом использовании ИПП-8 может представлять угрозу для населения ввиду высокой горючести и химической опасности компонентов. В адрес Администрации города Улан-Удэ направлено письмо о необходимости принятия мер в рамках полномочий по ограничению свободного доступа к месту складирования ИПП-8 и их дальнейшей утилизации», — сообщили в Роспотребнадзоре республики.

ИПП-8, найденные в Бурятии, датированы 1975 годом. Такие пакеты противохимической безопасности не производят уже больше 20 лет, а по истечению срока годности это средство против отравляющих веществ превращается в смертельный яд.

Наопмним, что в ноябре специалисты Роспотребнадзора в городе Тайге Кемеровской области обнаружили в нескольких кабинетах центра социального обслуживания повышенное содержание паров формальдегида.