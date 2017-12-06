ФСБ уличила гендиректора красноярской авиакомпании «КрасАвиа» в откате

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте обратилось в суд с ходатайством об аресте генерального директора авиакомпании «КрасАвиа» (принадлежит Красноярскому краю) по факту получения крупной взятки, узнал корреспондент Сиб.фм 6 декабря из сообщения ведомства.

«КрасАвиа» является одним из крупнейших региональных перевозчиков России, эксплуатирует более 50 воздушных судов. Выполняет рейсы на самолётах и вертолётах в районах Крайнего Севера на территории Красноярского края.

Уголовное дело в отношении руководителя возбуждено по оперативным материалам Сибирского линейного управления МВД и управления ФСБ по Красноярскому краю. Предварительно установлено, что подозреваемый через посредника получил от директора одной из коммерческих организаций 3,95 млн рублей за лоббирование интересов фирмы при заключении договоров с авиакомпанией в будущем. Эта сумма составила 10 % от суммы договора поставки спецтехники.

Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый задержан правоохранителями, решение об избрании меры пресечения примет суд.

Напомним, в конце ноября в Красноярске были арестованы по подозрению во взятках гендиректор госпредприятия «Аэропорты Красноярья» и его заместитель.