 

Иркутский охотник застрелил напарника во время коллективной охоты

 6 декабря, 16:40
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Иркутский охотник застрелил напарника во время коллективной охоты
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы Иркутской области возбудили уголовное дело после случайного убийства человека во время охоты, узнал корреспондент Сиб.фм 6 декабря из сообщения регионального следкома.

Погибшим оказался 41-летний мужчина, который в октябре отправился вместе с четырьмя своими знакомыми на охоту в районе посёлка Большеокинское. По данным следствия, роковой выстрел совершил принимавший участие в охоте житель города Вихоревки.

Идя по лесу, он заметил, что неподалеку движется объект неопределённой формы. Решив, что это дикое животное, и не убедившись в том, что это не человек, мужчина произвёл выстрел из ружья, смертельно ранив напарника. По дороге в больницу тот от полученного повреждения скончался.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ему грозит до двух лет лишения свободы. Следствие по делу завершено, материалы с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.

Напомним, в ноябре в Усть-Илимском районе Иркутской области медведь забрал у охотника два ружья и бесследно скрылся от полиции.

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