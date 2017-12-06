Друзья издали книгу со стихами лидера новосибирской группы «Коридор» Алексея Костюшкина

Поклонники лидера новосибирской рок-группы «Коридор» Алексея Костюшкина дождались выхода книги с его стихами и историями о нём «О любви и боли» — 14 декабря она будет презентована в Новосибирске, рассказала корреспонденту Сиб.фм 6 декабря вдова музыканта Светлана Костюшкина.

14 декабря, спустя 2,5 года после смерти музыканта, группа «Коридор» выступит с концертом в ДКЖ Новосибирска, где и будет презентована книга. В ней собраны стихи Алексея Костюшкина, истории и воспоминания о нём и фотографии из его жизни.

«Изначально книга задумывалась как просто сборник стихов. Лёша во время болезни, когда перестал играть на гитаре, писал стихи. И в 2014 году его подруга Светлана Тетерина предложила издать книгу с его стихами. Лёша согласился. После его смерти мы решили всё-таки закончить это дело», — рассказала Светлана Костюшкина.

Друзья и поклонники собрали около 450 тысяч рублей, чтобы издать эту книгу. Почти три года ушло на её составление и сбор средств. В ней около 400 страниц, выпущена тиражом 1 000 экземпляров.

«Судя по спросу, я думаю, что тысяча экземпляров — это очень мало, — отметила Костюшкина. — Печатали на свой страх и риск. Мы не знали, какой спрос у книги будет. Поскольку мне постоянно пишут люди и спрашивают, когда выйдет книга, я поняла: придётся печатать ещё».

Светлана Костюшкина сказала, что ещё не держала книгу в руках: 7 декабря ей привезут издание. Пока редактор Светлана Тетерина прислала фотографии некоторых страниц — она живёт в Красноярске, поэтому там и была издана книга.

«Бывают ситуации в жизни, когда люди, узнав мою фамилию, округляют глаза и делают что-то хорошее. Например, в автосервисе мне поломки делают бесплатно, — рассказала Светлана Костюшкина. — Лёша — это часть моей жизни, никуда она не денется. Наверно, если бы не было группы „Коридор“ — моих любимых мальчиков, было бы хуже. А так как концерты продолжаются, и Лёша живёт в этих песнях, то всё хорошо — продолжаем улыбаться».

Напомним, 17 июня 2015 года ушёл из жизни лидер новосибирской группы «Коридор» Алексей Костюшкин. Музыкант страдал от неизлечимой болезни — бокового амиотрофического склероза.