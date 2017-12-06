 

Новосибирск получит «правовой портрет»

 6 декабря, 16:21
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Новосибирск получит «правовой портрет»
фото с сайта gorodzovet.ru

9 декабря жители Новосибирска смогут принять участие во «Всероссийском правовом диктанте», который предлагает проверить себя на знание юридических основ; по итогам акции участники получат свой «правовой портрет», обозначающий риски и возможности человека в сфере правовых отношений, узнал корреспонтент Сиб.фм 6 декабря в официальном сообществе диктанта.

«Всероссийский правовой диктант» проводится уже второй год, 9 декабря 2017 года состоится третий этап акции. Она проходит по всей стране: в отдельных регионах «диктант» пишут сразу в нескольких городах и даже посёлках.

Организаторы образовательного проекта — Общероссийская организация «Деловая Россия» и Европейская Юридическая Служба. Своей целью они обозначили поднятие правовой грамотности населения РФ. Диктант рассчитан на участников старше 14 лет.

Согласно данным создателей акции, только 26 % экономически активного населения страны хотя бы один раз в жизни обращались к юристам, что говорит о проявлении «правового нигилизма» у граждан России.

«Уровень Новосибирска примерно соответствует крупнейшим городам страны, таким как Москва и Санкт-Петербург, однако это всё равно показатель на уровне 50 %», — рассказал организатор акции в Новосибирске Сергей Устинов.

«Всероссийский правовой диктант» состоит из 30 тестовых заданий на знание юридических терминов, основ конституции страны и отдельных отраслей права. Вопросы будут касаться различных сфер жизни человека: здоровья, социальной сферы, безопасности, финансов и личной жизни.

В Новосибирске третий этап акции пройдёт в 12:00 в НГУЭУ.

Напомним, что автором текста для Тотального диктанта в 2018 году станет Гузель Яхина.

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