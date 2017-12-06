Новосибирские спортсмены готовы выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом

Международный олимпийский комитет (МОК) поручил создать новую форму для сборной России — без национальной символики; сноубордисты из Новосибирска выразили готовность выступать на зимней Олимпиаде под нейтральным флагом, об этом они рассказали корреспонденту Сиб.фм 6 декабря.

Информагентство «РИА Новости» сообщило, что 5 декабря на заседании в Лозанне МОК вынес решение отстранить российскую сборную от Олимпиады, которая пройдёт в феврале 2018 года в городе Пхёнчхане Южной Кореи. При этом отмечается, что на соревнования могут быть допущены спортсмены, не замешанные в допинговом скандале. Их команда, именуемая «олимпийские спортсмены России», будет выступать под олимпийским флагом, без гимна и атрибутики национальной сборной.

Кандидат в олимпийскую сборную России по сноуборду Мария Васильцова из Новосибирска прокомментировала корреспонденту Сиб.фм ситуацию.

«Конечно же, я готова поехать на Олимпиаду и выступать под нейтральным флагом. Но, в любом случае, не мы будем принимать это решение, а наша федерация и Минспорта России, — сказала она. — Я сейчас даже не знаю, как это всё будет выглядеть и складываться. На данный момент я в Новосибирске — по состоянию здоровья на месяц выбыла из тренировок и не поехала на тренировочный сбор. 12 декабря у наших ребят будет кубок мира во Франции. Надеюсь, что мы всё-таки поедем на Олимпиаду, и я за январь восстановлюсь и наберу ту форму, которая у меня была в сентябре».

Мария Васильцова и Даниил Дильман. Фото Натальи Манторовой

Второй новосибирский кандидат в сборную по сноуборду Даниил Дильман на ноябрьской пресс-конференции ответил на вопрос журналистов, откажется ли он от Олимпиады из любви к России, если запретят выступать под национальным флагом и гимном.

«Как можно сказать о том, чтобы спортсмен не поехал на Олимпиаду из-за таких условий? — удивился Дильман. — Это мечта каждого спортсмена — побывать там и участвовать. А то, что говорят: мы запретим спортсменам участвовать под эгидой Международного олимпийского комитета, что только под Россией. С одной стороны, это, конечно, правильно, чтобы честь страны отстоять.

Но с другой стороны, для спортсмена такая ситуация непонятна, потому что он хочет участвовать в Олимпийских играх и добиться там результата — выиграть медаль.

А ему это запрещают делать».

В январе сборная России по сноуборду проведёт тренировочные сборы в Новосибирске. Директор спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду Новосибирской области Антон Благовидов считает, что «политические дрязги» не смогут мешать подготовке спортсменов на пути к главной цели в жизни — Олимпиаде.

«Однозначно надо выступать. И уже в финалах доказывать, кто прав, а кто не прав. Только победа и активное участие в соревнованиях могут расставить все точки над i, — подчеркнул Антон Благовидов в беседе с корреспондентом Сиб.фм. — А то, что не будет российского флага и гимна... Ну, сначала до награждения надо добраться. А я думаю, что до награждения если доберёмся, зрители — российские болельщики — нашим спортсменам помогут. И флаг будет, и гимн тоже. Здесь уже больше от групп поддержки всё будет зависеть. Поэтому каждому нужно заниматься своим делом: спортсменам — готовиться к соревнованиям, ну а нам как болельщикам — руки не опускать, поддерживать во всём.

А у спортсменов уже обратной дороги нет. Как говорится, спортивный таймер уже включён. Этот таймер не смогут остановить ни чиновники, ни политические дрязги.

Есть пик формы — основной старт в жизни, и спортсмен к нему готовится. Он либо выстрелит в своё время, либо нет. Поэтому данная ситуация на подготовку никак не влияет. Единственное, со стороны тренерского штаба не надо вводить нервозность в ситуацию: поедем — не поедем. Мы готовимся к тому, чтобы поехать и участвовать, чтобы наши спортсмены попали в финал. И настрой только один — на победу».

На Олимпийские игры в качестве судьи отправится вице-президент федерации горнолыжного спорта и сноуборда Новосибирской области Денис Тян. Он тоже придерживается того мнения, что участвовать нужно в любом случае.

«Печально, конечно. Но их же допустили, пусть без флага и без гимна, — сказал Денис Тян. — Хартия олимпийцев гласит, что медаль получает атлет, и не страна, не государство. Это исключительно заслуга спортсмена. И, по большому счёту, для него главное — результат. На мой взгляд, надо ехать. Представьте, раз в четыре года происходит важное событие, и спортсмен готовится, тренера, родители помогают ему.

А что касается самого скандала — это уже разборки совсем других людей. Это не касается вообще спортсменов.

Я как судья еду. Это же международные соревнования — и точно так же, как спортсмены, должны быть судьи из разных стран. Слава богу, нам не нужно проходить допинг-контроль».

Напомним, 6 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что решение МОК о запрете на участие сборной России в зимних Олимпийских играх в Южной Корее — это болезненный удар по имиджу России и по зимним видам спорта в Сибири.