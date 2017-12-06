Новосибирский депутат и глава Олимпийского комитета РФ временно потерял членство в МОК

Александр Жуков, представляющий в Госдуме Новосибирскую и Омскую области и возглавляющий Олимпийский комитет РФ, временно лишён членства в Международном олимпийском комитете, узнал корреспондент Сиб.фм 6 декабря из пресс-релиза организации.

Это решение было принято одновременно с отстранением от Олимпиады-2018 в Пхёнчхане всей олимпийской сборной из-за обвинений в употреблении допинга на сочинской Олимпиаде в 2014 году. По решению МОК, аккредитации на предстоящие игры лишены все спортивные функционеры России, а бывший министр спорта Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных навсегда лишены права принимать какое-либо участие во всех будущих Олимпиадах. Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) приостановлена.

В пресс-релизе также указано, что МОК может разрешить ОКР принять участие в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр Пхёнчхан-2018 при условии, что Россия выполнит определённые требования. Стоит отметить, что перед тем как МОК вынес это решение, Александр Жуков от лица ОКР обратился к Олимпийскому комитету с просьбой не полагаться на слова «беглого мошенника» Григория Родченкова, чьи свидетельства стали единственными доказательствами вины российских спортсменов и чиновников.

«Каждый должен отвечать за свои грехи. Наказание невиновных несправедливо и аморально. Это полностью противоречит базовым олимпийским принципам, — заявил Жуков. — Однако сегодня обсуждается дисквалификация целой страны на основании документально неподтверждённых заявлений мошенника, бежавшего в другую страну, который продолжает, словно фокусник, перед каждым крупным спортивным мероприятием доставать из шляпы всё новые и новые „откровения“», — отметил глава ОКР.

Он напомнил, что не так давно Родченков пообещал «уничтожить весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет», к тому же сам признавался, что «совершил все возможные преступления, кроме педофилии и гомосексуализма».

Напомним, после решения МОК сноубордисты из Новосибирска выразили готовность выступать на зимних Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом.