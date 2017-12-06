 

Новосибирский депутат и глава Олимпийского комитета РФ временно потерял членство в МОК

 6 декабря, 16:11
подходящие темы
Новосибирский депутат и глава Олимпийского комитета РФ временно потерял членство в МОК
Александр Жуков (в центре), фото с сайта globallookpress.com

Александр Жуков, представляющий в Госдуме Новосибирскую и Омскую области и возглавляющий Олимпийский комитет РФ, временно лишён членства в Международном олимпийском комитете, узнал корреспондент Сиб.фм 6 декабря из пресс-релиза организации.

Это решение было принято одновременно с отстранением от Олимпиады-2018 в Пхёнчхане всей олимпийской сборной из-за обвинений в употреблении допинга на сочинской Олимпиаде в 2014 году. По решению МОК, аккредитации на предстоящие игры лишены все спортивные функционеры России, а бывший министр спорта Виталий Мутко и его заместитель Юрий Нагорных навсегда лишены права принимать какое-либо участие во всех будущих Олимпиадах. Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) приостановлена.

В пресс-релизе также указано, что МОК может разрешить ОКР принять участие в церемонии закрытия зимних Олимпийских игр Пхёнчхан-2018 при условии, что Россия выполнит определённые требования. Стоит отметить, что перед тем как МОК вынес это решение, Александр Жуков от лица ОКР обратился к Олимпийскому комитету с просьбой не полагаться на слова «беглого мошенника» Григория Родченкова, чьи свидетельства стали единственными доказательствами вины российских спортсменов и чиновников.

«Каждый должен отвечать за свои грехи. Наказание невиновных несправедливо и аморально. Это полностью противоречит базовым олимпийским принципам, — заявил Жуков. — Однако сегодня обсуждается дисквалификация целой страны на основании документально неподтверждённых заявлений мошенника, бежавшего в другую страну, который продолжает, словно фокусник, перед каждым крупным спортивным мероприятием доставать из шляпы всё новые и новые „откровения“», — отметил глава ОКР.

Он напомнил, что не так давно Родченков пообещал «уничтожить весь олимпийский спорт России на ближайшие пять лет», к тому же сам признавался, что «совершил все возможные преступления, кроме педофилии и гомосексуализма».

Напомним, после решения МОК сноубордисты из Новосибирска выразили готовность выступать на зимних Олимпийских играх в Южной Корее под нейтральным флагом.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Шестиминутка ненависти

 5 декабря, 20:58 • колонка
Антон Андреев
журналист
Какой скандал разрастается вокруг Академии борьбы в Красноярске и при чём здесь телеканал «Россия-24».
 30 ноября, 15:31 • статья

Телесная революция под зелёным стягом

Съешь ещё этих энергетических батончиков, да выпей смузи! ЗОЖ и ПП меняют культурные ценности — чем это обернётся для социума и индивидуума в частности?
 22 ноября, 12:54 • интервью

Понять, как они тикают

Чем хорош метод изучения школьных предметов на двух языках, какие особенности есть у немецкой системы преподавания и какие акценты должны расставлять учителя.
самое популярное

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 26 ноября, 17:46 • новость

Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск, Томск и Барнаул

Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил объединить в агломерацию Новосибирск, Томск и Барнаул.
 28 ноября, 17:24 • новость

Житель Новосибирска устроил стрельбу по людям в баре

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник.
 29 ноября, 10:38 • новость

Психологи запретили Деда Мороза в новосибирских детсадах

Новый 2018 год детские сады Новосибирска могут отметить без Деда Мороза — даже родителям для исполнения роли волшебника предстоит пройти через ряд формальностей.
присоединяйтесь!
    