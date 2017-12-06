 

Новосибирский особняк назвали лучшим «общественным зданием» в российских регионах

 6 декабря, 18:31
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Новосибирский особняк назвали лучшим «общественным зданием» в российских регионах
фото с сайта madeinfuture.ru

Офисное здание, расположенное на улице 9 Ноября в центре Новосибирска, стало победителем народного голосования премии «Приметы городов — 2017» в номинации «Общественное здание», конкурс проводился среди 10 регионов РФ, узнал корреспондент Сиб.фм 6 декабря на сайте премии.

Эксперты премии оценивали архитектурные достоинства зданий, расположенных в российских регионах по 10 номинациях. В каждой из них победителя два: один — установленный экспертами-архитекторами, второй — выбирается открытым голосованием.

Новосибирский офисный особняк на одной из центральных улиц Новосибирска победил в номинации «Общественное здание» именно по результатам открытого голосования.

«Административное здание — офисный особняк площадью 850 квадратных метров с фасадами из клинкерного кирпича ручной формовки. Клинкерная кладка, включая угловые перемычки с кладкой на ребро выполнена без видимых элементов крепления», — написано на сайте премии.

Другими проектами из Новосибирска, которые не победили, но вошли в шорт-лист, стали лофт «Мельница», жилые комплексы MilkHouse и «Ясный берег», а также Михайловская набережная.

«Приметы городов» — это проект, который собирает уникальные российские практики в области реновации и девелопмента, акцентируя внимание на архитектурных прорывах. Среди участников инновационный центр «Сколково», военно-исторический музей «Куликово поле» в Тульской области, а также городские парки, творческие резиденции и даже хранилище коньяка.

Напомним, что в феврале мэр Новосибисрка зявил, что московский институт «Стрелка» преобразит набережную Новосибирска за 140 млн рублей.

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