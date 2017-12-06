 

Омская школьница получила ожоги из-за воспламенившегося мобильного телефона

 6 декабря, 17:19
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Омская школьница получила ожоги из-за воспламенившегося мобильного телефона
Фото с сайта globallookpress.com

Загоревшийся телефон стал причиной госпитализации 11-летней школьницы в Омске, узнал корреспондент Сиб.фм 6 декабря из сообщения «РИА Новости».

Мобильное устройство воспламенилось в ночное время, когда оно лежало на столе и заряжалось от сети рядом с кроватью девочки, та спала лицом к столу. В какой-то момент телефон внезапно загорелся, девочка получила лёгкие ожоги первой степени.

Родители сразу же доставили школьницу в больницу, где ей оказали первую помощь и отпустили домой. Состояние пострадавшей врачи оценили как удовлетворительное.

Полиция проводит проверку по факту травмирования ребёнка. В ГУ МВД по Омской области журналистам пояснили, что речь идёт об устройстве фирмы Samsung, модель не уточняется. Родители девочки написали претензию в магазин, где приобретали телефон, — он куплен меньше года назад, гарантия на него не истекла.

Напомним, в ноябре девять алтайских школьников попали в больницу, после того как попытались разобрать старый мобильный телефон, но тот внезапно загорелся.

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