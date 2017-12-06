Осторожный стиль управления поднял врио губернатора НСО Травникова на 15 строчек

Эксперты составили рейтинг влияния глав субъектов РФ за ноябрь 2017 года, согласно которому врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поднялся с 76-й на 61-ю позицию по стране, узнал корреспондент Сиб.фм 6 декабря на сайте агентства политических и экономических коммуникаций.

Как отмечают эксперты, в ноябре 2017 года заметно укрепилось влияние многих назначенных осенью врио глав регионов. Факторами, определяющими позиции губернаторов, по-прежнему остаются подготовка спортивных объектов к Чемпионату мира — 2018, местная протестная активность, ситуация с госдолгом, а также международное сотрудничество. При этом ротация президиума Госсовета РФ, как правило, не сказалась на позиции затронутых ею губернаторов.

Согласно составленному рейтингу, можно сделать вывод, что в целом у назначенных осенью 2017 года руководителей регионов динамика позитивна.

«Достаточно осторожный стиль управления, внимание к важным для региона вопросам ЖКХ и „мусорной“ концессии заметно укрепляют позиции врио главы Новосибирской области Андрея Травникова — он поднялся с 76-й на 61-ю строчку», — отметила экспертная группа.

Не остались незамеченными постепенные перестановки в органах власти Красноярского края, в том числе замена постоянного представителя при Правительстве РФ и назначение нового вице-губернатора. Эти перемены укрепили позиции врио главы региона Александра Усса: он переместился с 25-го на 24-е место.

Положительная динамика наблюдается и у врио губарнатора Омской области Александра Буркова — он поднялся с 41-й на 38-ю строчку составленного рейтинга. В ноябре мэром Омска стала Оксана Фадина, и это, как подчеркнули эксперты, — очевидное следствие укрепления влияния Буркова.

По-разному ситуация складывалась в ноябре для губернаторов-«старожилов». Потеря влияния коснулась и главы Кузбасса Амана Тулеева. Если в октябрьском рейтинге он занимал 23-е место, то в ноябре он потерял три позиции и оказался на 26-м.

По мнению экспертов, к ослаблению влияния Тулеева ведут продолжающиеся акции протеста против открытой добычи угля в Кемеровской области.

По-прежнему замыкает рейтинг губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, она остаётся на 85-й строчке списка влияния.

Стоит отметить, что экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре в нём приняли участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Напомним, эксперты составили рейтинг губернаторов за октябрь 2017 года, согласно которому врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оказался на последней строчке среди врио и на 76-й позиции по стране.