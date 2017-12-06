 

Осторожный стиль управления поднял врио губернатора НСО Травникова на 15 строчек

 6 декабря, 13:57
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Осторожный стиль управления поднял врио губернатора НСО Травникова на 15 строчек
фото пресс-службы губернатора новосибирской области

Эксперты составили рейтинг влияния глав субъектов РФ за ноябрь 2017 года, согласно которому врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников поднялся с 76-й на 61-ю позицию по стране, узнал корреспондент Сиб.фм 6 декабря на сайте агентства политических и экономических коммуникаций.

Как отмечают эксперты, в ноябре 2017 года заметно укрепилось влияние многих назначенных осенью врио глав регионов. Факторами, определяющими позиции губернаторов, по-прежнему остаются подготовка спортивных объектов к Чемпионату мира — 2018, местная протестная активность, ситуация с госдолгом, а также международное сотрудничество. При этом ротация президиума Госсовета РФ, как правило, не сказалась на позиции затронутых ею губернаторов.

Согласно составленному рейтингу, можно сделать вывод, что в целом у назначенных осенью 2017 года руководителей регионов динамика позитивна.

«Достаточно осторожный стиль управления, внимание к важным для региона вопросам ЖКХ и „мусорной“ концессии заметно укрепляют позиции врио главы Новосибирской области Андрея Травникова — он поднялся с 76-й на 61-ю строчку», — отметила экспертная группа.

Не остались незамеченными постепенные перестановки в органах власти Красноярского края, в том числе замена постоянного представителя при Правительстве РФ и назначение нового вице-губернатора. Эти перемены укрепили позиции врио главы региона Александра Усса: он переместился с 25-го на 24-е место.

Положительная динамика наблюдается и у врио губарнатора Омской области Александра Буркова — он поднялся с 41-й на 38-ю строчку составленного рейтинга. В ноябре мэром Омска стала Оксана Фадина, и это, как подчеркнули эксперты, — очевидное следствие укрепления влияния Буркова.

По-разному ситуация складывалась в ноябре для губернаторов-«старожилов». Потеря влияния коснулась и главы Кузбасса Амана Тулеева. Если в октябрьском рейтинге он занимал 23-е место, то в ноябре он потерял три позиции и оказался на 26-м.

По мнению экспертов, к ослаблению влияния Тулеева ведут продолжающиеся акции протеста против открытой добычи угля в Кемеровской области.

По-прежнему замыкает рейтинг губернатор Забайкальского края Наталья Жданова, она остаётся на 85-й строчке списка влияния.

Стоит отметить, что экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В ноябре в нём приняли участие 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

Напомним, эксперты составили рейтинг губернаторов за октябрь 2017 года, согласно которому врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников оказался на последней строчке среди врио и на 76-й позиции по стране.

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