 

Соглашение о строительстве четвёртого моста в Новосибирске подписано в Москве

 6 декабря, 16:51
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Соглашение о строительстве четвёртого моста в Новосибирске подписано в Москве
Четвёртый мост через обь, эскизы компании «Мостовик»

Правительство Новосибирской области заключило с ООО «Сибирская концессионная компания», входящим в группу «ВИС», соглашение о концессии на строительство четвёртого моста в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства 6 декабря.

Концессионное соглашение о строительстве четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске подписали от имени Новосибирской области. Церемония подписания состоялась в Москве в рамках 11-го Международного форума «Транспортная неделя — 2017» в присутствии министра транспорта России Максима Соколова и врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

И. о. министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский заключил договор с представителем концессионера — главой группы «ВИС» Игорем Снегуровым.

Фото Владимира Сараева

В этот же день, 6 декабря, возле здания правительства области около 75 жителей Новосибирска вышли на пикет против строительства платного четвёртого моста.

«Сама идея платного моста в самом сердце Новосибирска — просто цинична и безнравственна, — заявил корреспонденту Сиб.фм организатор пикета, общественник Олег Викторович.

— Мосты должны объединять людей, а не разъединять их по социальному статусу и толщине кошелька.

Когда весьма состоятельные господа во власти совершенно не задумываются о людях... Можно так же воздух продавать кубометрами. Четвёртый мост — первый шаг к этому».

Четвёртый мост через Обь соединит Южную площадь на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске. Мост запроектирован длиной 1,5 километра. Общая стоимость проекта составит 40,9 млрд рублей, из которых 26,3 млрд рублей — капитальный грант из федерального бюджета, 3,9 млрд рублей — средства концедента, 10,7 млрд рублей — средства концессионера.

Напомним, в начале декабря жители Новосибирска начали собирать подписи под петицией в адрес президента России Владимира Путина — они попросили главу государства разобраться с проектом четвёртого моста через Обь и не допустить 20-летней кабалы.

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