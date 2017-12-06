Врио губернатора Травников пообещал найти деньги на новую станцию метро в Новосибирске

Андрей Травников, врио губернатора Новосибирской области, заявил, что будет привлекать федеральное финансирование на новую станцию метро в случае решения о проведении в Новосибирске чемпионата мира по хоккею в 2023 году, сообщил корреспондент Сиб.фм 6 декабря по итогам пресс-конференции в правительстве региона.

5 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть высказался в своём аккаунте в сети Facebook, что куда важнее проекта четвёртого моста завершение строительства метро.

«Платный мост — это не то, что Новосибирску сейчас жизненно необходимо. Куда важнее завершить строительство метро. <...> Я убеждён: появление ещё одного мостового перехода само по себе, без соответствующей инфраструктуры, не решит транспортные проблемы города», — сказал он.

Андрей Травников на встрече с журналистами объяснил, от каких факторов зависит строительство новой станции метро в Новосибирске в ближайшем будущем.

«Возвращаясь к идее чемпионата мира по хоккею и к идее строительства ледового дворца, это также будет толчком для решения этого вопроса, — отметил Травников. — Вы можете наблюдать, какой мощный толчок получило развитие транспортной инфраструктуры в тех городах, которые вошли в перечень площадок для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Поэтому и под такое крупное событие, как чемпионат 2023 года, мы намерены привлечь федеральное финансирование на строительство новой станции метро».

Врио губернатора прокомментировал предложенный Анатолием Локтем новый вариант площадки под строительство ЛДС — территорию городского аэропорта.

«Мы с ним (мэром — прим. Сиб.фм) обсуждали, что привлекательность этого варианта в том, что там есть возможность при достаточно умеренных капитальных вложениях продлить линию метро и в том числе построить новую станцию, обеспечить доступность как спортивного объекта, так и этого района перспективной застройки», — пояснил он.

«Могу подтвердить, что намерен добиваться развития сети метрополитена на территории Новосибирска», — подчеркнул Травников.

Напомним, в ноябре Анатолий Локоть предлагал размещение ледовой арены либо в Октябрьском районе Новосибирска, либо на территории бывшего военного городка, либо рядом с НГАУ.