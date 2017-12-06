Учёные из Томска начали печатать на 3D-принтере детские сердца

Учёные Томского политехнического университета создают на основе медицинских снимков копии детских сердец на 3D-принтере, это поможет кардиохирургам более тщательно готовиться к сложным операциям, узнал корреспондент Сиб.фм 6 декабря из сообщений пресс-службы университета.

На сегодняшний день копии внутренних органов создают из пластика, в дальнейшем планируется использовать резиноподобный материал, который близок по структуре к реальным тканям — это поможет сделать напечатанные сердца более похожими на настоящие.

Учёные политеха работают совместно с НИИ Кардиологии, сотрудники которого не только проводят исследования, но и на практике помогают людям, выполняя операции на сердце.

«Идею создавать такие 3D-модели предложили наши кардиохирурги. Сегодня врач вслепую на плановую операцию не идёт. С помощью современных диагностических визуализирующих технологий он старается до операции получить информацию, которая поможет ему спланировать процесс оперативного лечения», — говорит заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ кардиологии, профессор кафедры кардиологии СибГМУ Вячеслав Рябов.

Для подготовки к операциям врачи используют компьютерное моделирование, но такой подход позволяет рассмотреть внутреннее устройство сердца только в разрезе. Напечатанные 3D-модели дают возможность хирургу ознакомиться с патологиями конкретного пациента и отточить свои действия перед оперативным вмешательством.

«Чтобы создать 3D-модель сердца, сейчас нам требуется две недели. Между тем пациенту зачастую помочь нужно оперативно. Мы должны снизить время печати до одного-двух дней», — рассказывает один из участников проекта Василий Фёдоров.

Для усовершенствования технологии учёным пока не хватает финансирования: оно необходимо, чтобы написать удобный и функциональный софт для оборудования 3D-печати. Создатели проекта говорят, что в дальнейшем хотели бы, чтобы такие принтеры находились непосредственно в больнице.

Напомним, что в октябре учёные ТПУ начали разрабатывать проект, который позволит печатать на 3D-принтере авиадетали из сплавов титана.