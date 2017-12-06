Уволенный вице-губернатор Омской области Новосёлов станет замом главы Хакасии
6 декабря, 18:01
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Первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новосёлов, которого в декабре отправил в отставку врио губернатора Александр Бурков, займёт должность первого заместителя главы Республики Хакасии, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте информагентства «Хакасия» 6 декабря.
Как соообщает издание, первый вице-губернатор Омской области Андрей Новосёлов прокомментировал свою отставку в интервью «Первому городскому телеканалу» и заявил, что покидает свой пост в региональном правительстве 7 декабря и займёт аналогичную должность в правительстве Республики Хакасии.
«Меня пригласили работать в Хакасию с перспективой... Решение принял самостоятельно. Ухожу по параллели на такую же должность в республику Хакасия», — сказал Новосёлов.
Напомним, в декабре временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков отправил в отставку первого вице-губернатора Андрея Новосёлова.