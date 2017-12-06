 

Восемь собак напали на школьника возле поликлиники в Новосибирске

 6 декабря, 12:15
подходящие темы
Восемь собак напали на школьника возле поликлиники в Новосибирске
Фото Алексея Танюшина

Житель Новосибирска Александр рассказал о нападении стаи из восьми бездомных собак на школьника в Сухом логу; городской центр по проблемам домашних животных запланировал отлов, узнал 6 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения очевидца.

Восемь бездомных собак напугали ребёнка на пути в школу возле городской поликлиники № 27. По словам очевидцев, стая собак мигрировала по долине реки Ельцовка через Сухой Лог во двор дома № 406/1 по улице Дуси Ковальчук.

«Стая из восьми средних дворняжек, две из них в холке выше колена. Сегодня без пятнадцати девять утра они погнали мальчика, но школьник уже убежал, когда я спустился на помощь. Трогать эту стаю желания нет», — рассказал Сиб.фм очевидец Александр, пожелавший не упоминать фамилии.

По его словам, собаки питаются в том числе кормом, который оставляют соседи Александра для голубей. Мужчина добавил, что собаки забегают на стройку «Магазина магазинов» рядом, но сторож прогоняет их. Утренние сумерки помешали очевидцу сделать фото стаи.

«Я позвонил в Новосибирский центр по проблемам домашних животных, они обещали выехать завтра. Сегодня у них много других заявок», — добавил Александр в беседе с корреспондентом Сиб.фм.

Напомним, что в ноябре жители новосибирской улицы вооружились палками для борьбы со стаей бродячих собак.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 6 декабря, 12:39 • репортаж

Больничная клоунада: первые люди в «космосе»

Пять лет исполнилось новосибирским «Больничным клоунам НОС». Почему больничная клоунада — не только для маленьких пациентов, но и для родителей, рассказывают Шпулька и Лилу.
 28 ноября, 11:57 • статья

Left 4 game

Какое влияние оказывают игры по мнению философа, разработчика игр и психоаналитика.
 22 ноября, 12:54 • интервью

Понять, как они тикают

Чем хорош метод изучения школьных предметов на двух языках, какие особенности есть у немецкой системы преподавания и какие акценты должны расставлять учителя.
самое популярное

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 26 ноября, 17:46 • новость

Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск, Томск и Барнаул

Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил объединить в агломерацию Новосибирск, Томск и Барнаул.
 22 ноября, 17:11 • новость

Омский продавец с «Авито» пообещал новогоднюю скидку на череп тигра

Продавец из Омска предложил на «Авито» череп тигра — до новогодних праздников останки хищника можно купить со скидкой.
 28 ноября, 17:24 • новость

Житель Новосибирска устроил стрельбу по людям в баре

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник.
присоединяйтесь!
    