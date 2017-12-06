Восемь собак напали на школьника возле поликлиники в Новосибирске

Житель Новосибирска Александр рассказал о нападении стаи из восьми бездомных собак на школьника в Сухом логу; городской центр по проблемам домашних животных запланировал отлов, узнал 6 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения очевидца.

Восемь бездомных собак напугали ребёнка на пути в школу возле городской поликлиники № 27. По словам очевидцев, стая собак мигрировала по долине реки Ельцовка через Сухой Лог во двор дома № 406/1 по улице Дуси Ковальчук.

«Стая из восьми средних дворняжек, две из них в холке выше колена. Сегодня без пятнадцати девять утра они погнали мальчика, но школьник уже убежал, когда я спустился на помощь. Трогать эту стаю желания нет», — рассказал Сиб.фм очевидец Александр, пожелавший не упоминать фамилии.

По его словам, собаки питаются в том числе кормом, который оставляют соседи Александра для голубей. Мужчина добавил, что собаки забегают на стройку «Магазина магазинов» рядом, но сторож прогоняет их. Утренние сумерки помешали очевидцу сделать фото стаи.

«Я позвонил в Новосибирский центр по проблемам домашних животных, они обещали выехать завтра. Сегодня у них много других заявок», — добавил Александр в беседе с корреспондентом Сиб.фм.

Напомним, что в ноябре жители новосибирской улицы вооружились палками для борьбы со стаей бродячих собак.