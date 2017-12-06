 

Жители Новосибирска выбирают британский поп — Яндекс.Музыка

 6 декабря, 14:02
Жители Новосибирска выбирают британский поп &mdash; Яндекс.Музыка
фото с сайта bit.ua

Аналитики Яндекс.Музыки, подводя итоги, выяснили, какие треки больше всего понравились жителям Новосибирска в 2017 году; безусловным фаворитом рейтинга топ-10 стал британский поп-музыкант Эд Ширан с песней «Shape of You», узнал корреспондент Сиб.фм 6 декабря из пресс-релиза компании Яндекс.

Согласно данным Яндекс.Музыки, песня британской поп-звезды занимает первое место во всероссийском рейтинге. Представители зарубежной сцены в списке 10 самых прослушиваемых композиций Новосибисрка занимают шесть позиций, против четырёх треков отечественных исполнителей.

«Местный топ-10 почти полностью совпадает с общероссийским. Единственное различие в том, что новосибирцы чуть меньше увлекаются творчеством Imagine Dragons: в список самых популярных треков года попала только одна песня этой группы», — говорят аналитики о Новосибирском регионе.

В числе отечественных исполнителей, чьи песни попали в топ-10 самых популярных треков, — Burito, LOBODA, Artik & Asti и Грибы, чей хит «Тает лёд» стал лучшим рэп-альбомом по данным Яндекс.Музыки. Один из пользователей сервиса послушал композицию украинской рэп-группы 1 513 раз.

Напомним, что в 2015 году Новосибирск стал вторым по музыкальности городом России, по данным 2ГИС.

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