 

Жук-полиграф захватил в Сибири территорию размером с Францию

 6 декабря, 13:13
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Жук-полиграф захватил в Сибири территорию размером с Францию
Фото с сайта globallookpress.com

Распространение опасного жука-уссурийского полиграфа в лесах Сибири невозможно остановить, он захватил территорию в полмиллиона квадратных километров, что почти равно площади Франции (без учёта заморских владений), узнал корреспондент Сиб.фм 6 декабря из сообщения на странице Красноярского научного центра СО РАН в социальной сети Facebook.

Вопросы борьбы с этим лесным вредителем обсудили в Хакасском техническом институте (филиал Сибирского федерального университета). Участники дискуссии озвучили информацию о том, что несмотря на все усилия службы лесной охраны и лесничеств, популяция полиграфа в Сибири в последнее время значительно увеличилась. Проблема носит глобальный характер: ежегодно вредители уничтожают сотни гектаров растительности — целые взрослые рощи и леса.

По словам заведующего лабораторией лесной зоологии Института леса Юрия Баранчикова, колониями уссурийского полиграфа охвачена площадь размером 700 на 700 километров. Поражены леса на протяжении от Салаирского кряжа (расположен на территории Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей) до Енисея.

«Бороться с ним сейчас уже невозможно, но необходимо каким-то образом замедлить дальнейшее распространение. Существует очень большой риск завоза полиграфа в другие регионы», — выразил опасения учёный.

Другие исследователи, принявшие участие в круглом столе, подтвердили, что изменения климата в последние годы стали способствовать появлению насекомых-вредителей в тех регионах, где их никогда ранее не замечали.

Напомним, ранее томские экологи дешифровали язык общения уссурийских полиграфов и предложили использовать полученные знания в борьбе с жуками-вредителями.

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