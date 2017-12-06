Снимок «снежного человека» из Красноярска разошёлся по мировым СМИ

Красноярский морж Александр Ярошенко, растирающийся снегом на берегу зимнего Енисея, стал героем многих зарубежных СМИ, узнал корреспондент Сиб.фм 6 ноября из сообщения на странице автора фото Ильи Наймушина в социальной сети Facebook.

«Свежая картинка из клуба зимнего плавания „Криофил“. Изваляться в снегу после заплыва по Енисею в условиях неслабого ветра вперемешку с колючим снегопадом — это маленькая радость, которую регулярно позволяет себе мужчина в кадре, Александр Ярошенко», — так прокомментировал своё фото Намушин.

По его словам, фото со «снежным человеком» стало лучшим по выбору редакции международного агентства Rueters, было названо фотографией дня в испанском издании Diario De Navarra, в болгарском «Дневнике», сингапурском The Straits Times, в изданиях Аргентины и Бразилии. По всему миру читатели оставляют под фото тысячи лайков.

Напомним, в октябре 2015 года сибирские моржи переплыли Обь в поддержку Владимира Путина.