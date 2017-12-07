16 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кузбассе

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля на трассе в Кемеровской области госпитализированы с различными травмами 16 человек, узнал корреспондент Сиб.фм 7 декабря из сообщения регионального ГУ МВД.

Авария произошла в 8:10 по местному времени на 21-м километре автодороги Кемерово — Елыкаево — Старочервово. С микроавтобусом марки «Луидор» столкнулся автомобиль Hyundai Solaris.

В автобусе, который принадлежит дому-интернату для престарелых и инвалидов, в момент аварии находились работники этого учреждения. В результате ДТП пострадали оба водителя транспортных средств и 14 пассажиров микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести они доставлены в ближайшие медицинские учреждения.

«По предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения автомобиля Hyundai. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства автоаварии и степень вины каждого из её участников», — сообщило областное ГУ МВД.

Напомним, 29 ноября в Красноярском крае девять человек пострадали в столкновении пассажирского автобуса с лесовозом.