Алтайский край вошёл в десятку лучших туристических регионов для россиян

Алтайский край занял 7-е место в национальном туристическом рейтинге, в двадцатку вошли Иркутская и Новосибирская область, узнал 7 декабря корреспондент Сиб.фм из Национального туристического рейтинга-2017.

Три региона Сибири вошли в список лучших для туристов из России. Центр Информационных Коммуникаций «Рейтинг» опубликовал результаты за 2017 год 6 декабря.

Алтайский край сохранил 7-е место в туристическом рейтинге. Регион стал примером успешного развития и продвижения за счёт курорта «Белокуриха» и других туристических достопримечательностей края, а также поддержки губернатора Александра Карлина, уверен председатель экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.

Иркутская область поднялась на 13-е место. Гендиректор консалтинговой компании в сфере гостеприимства Hospitality Income Consulting Елена Лысенкова назвала спорт-парк «Поляна», набережную и парк «Солнечная дорога» в Иркутске наиболее удачным примером частно-государственного партнёрства благодаря усилиям Анатолия Казакевича и команды компании-туроператора «Байкалов».

Новосибирская область также впервые вошла в 20 регионов-лидеров рейтинга.

Республика Алтай опустилась в рейтинге на 42-е место, однако регион с населением в более чем 217 тысяч человек лидирует по числу занятости местных жителей в сфере туризма.

Бурятия стала одним из самых востребованных направлений, по данным гендиректора туроператора «Мультитур» Дмитрия Шарова. При этом она заняла 44-е место в рейтинге. В ноябрьском отчёте аудиторов Счётной палаты РФ говорится о неэффективном вложении бюджетных средств при создании и функционировании туристско-рекреационных кластеров в республике.

Напомним, что согласно результатам онлайн-голосования премии National Geographic Traveler Awards 2017 в декабре, Алтайский край был выбран лучшим местом для приключенческого отдыха в России.