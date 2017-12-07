 

Ель с пятиэтажный дом появилась в продаже на красноярском «Авито»

 7 декабря, 20:46
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Ель с пятиэтажный дом появилась в продаже на красноярском «Авито»
Фото с сайта pixabay.com и avito.ru

Жительница города Дивногорска Красноярского края предложила новогоднее дерево с собственной дачи за 300 тысяч рублей, узнал 7 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Предложение для жителей Красноярского края появилось в разделе «Коллекционирование». Его опубликовала продавец, зарегистрированная под именем Вера.

«Ёлка на самовывоз примерно с пятиэтажный дом», — написала автор объявления. На фотографии товар изображён на фоне дачных домиков.

По телефону женщина сообщила, что дерево ещё не продано, и, в случае заинтересованности реального покупателя, возможен торг.

«Ель выросла на даче очень большая, тень бросает на пол-участка», — объяснила корреспонденту Сиб.фм продавец.

Напомним, в ноябре житель Забайкалья запросил на «Авито» полмиллиона рублей за советскую крем-соду.

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