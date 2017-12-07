Фотограф покажет молодых поэтов-современников жителям Новосибирска

В декабре жители Новосибирска смогут посетить фотовыставку с портретами молодых поэтов — на презентации авторы прочтут собственные стихи, рассказала корреспонденту Сиб.фм 7 декабря создатель проекта Катерина Скабардина.

В декабре фотограф Катерина Скабардина представит в молодёжном центре «Продвижение» снимки молодых (до 26 лет) поэтов Новосибирска.

В рамках проекта «Поэту по портрету» фотограф подготовила порядка 150 снимков поэтов-современников, сопроводив их стихами изображённых авторов.

В день открытия выставки молодые поэты, принявшие участие в проекте, прочтут свои произведения; также будет звучать живая музыка. Кроме того, программой предусмотрен свободный микрофон.

«Молодые, талантливые поэты — совершенно особенные люди. Они имеют смелость быть увлечёнными не визуальным видом искусства, а таким, которое требует внимания и времени. Офлайн-экспозиция — это именно то средство, которое способно остановить взгляд зрителя и предложить ему стать читателем. Привлечь внимание к молодым поэтам, дать им обратную связь и познакомить горожан с их творчеством — задачи этой выставки», — объяснила концепцию корреспонденту Сиб.фм Скабардина.

Фотовыставка откроется в субботу, 9 декабря, и будет работать до конца января 2018 года. Основная экспозиция была представлена в ТРК «Галерея» в июле.

Напомним, в июне мэрия Новосибирска выделила грант на поэтическую фотовыставку.