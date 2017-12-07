Владимир Юрзинов вернулся на пост главного тренера новосибирской «Сибири» через 11 лет

Новым главным тренером ХК «Сибирь» стал Владимир Юрзинов-младший, уже возглавлявший команду в сезоне 2005-2006 годов, узнал корреспондент Сиб.фм 7 декабря из сообщения клуба.

Прежний главный тренер новосибирской команды Павел Зубов остаётся в тренерском штабе. Стоит отметить, что последним местом работы Юрзинова был выступающий в КХЛ китайский клуб «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Под руководством российского тренера китайская команда в сезоне 2016-1017 года попала в стадию плей-офф, но проиграла в 1/8 финала магнитогорскому «Металлургу».

Юрзинов стал первым тренером созданного в 2016 году «Куньлуня». После его ухода место главного тренера команды занял известный канадский специалист Майкл Кинэн.

Лучшим достижением 52-летнего Юрзинова можно считать третье место уфимского «Салавата Юлаева» в КХЛ в 2014 году. В период работы Юрзинова с «Сибирью» новосибирская команда заняла 14-е место в регулярном чемпионате России по хоккею с шайбой, пробилась в плей-офф, но вылетела на стадии 1/8 финала. За пять сезонов работы с другими командами, выступающими в КХЛ, Юрзинов сумел четырежды вывести своих подопечных в плей-офф.

Напомним, в феврале пост главного тренера «Сибири» покинул Андрей Скабелка, не сумевший вывести команду в плей-офф, по итогам сезона новосибирский клуб занял только девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, уступив китайскому «Куньлуню».