 

Новосибирская биатлонистка решила отстоять свои олимпийские медали через суд

 7 декабря, 17:05
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Новосибирская биатлонистка решила отстоять свои олимпийские медали через суд
Фото из Instagram-аккаунта Ольги Вилухиной

Биатлонистка из Новосибирска Ольга Вилухина подала иск в суд на решение Международного Олимпийского комитета (МОК) о своей пожизненной дисквалификации — МОК потребовал, чтобы Вилухина сдала свои серебряные медали, выигранные на Олимпиаде в Сочи, узнал корреспондент Сиб.фм 7 декабря из сообщения портала «Сибкрай».

6 декабря Международный спортивный суд (CAS) в Лозанне принял иски отстраненных от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее биатлонисток Ольги Вилухиной, Яны Романовой, бобслеистов Алексея Негодайло, Дмитрия Труненкова и скелетониста Сергея Чудинова.

Ранее, в конце ноября, Олимпийский комитет огласил решение о дисквалификации пятерых спортсменов. МОК аннулировал результаты новосибирской спортсменки Ольги Вилухиной в Сочинской Олимпиаде 2014 года, где она завоевала две серебряные медали — в женской эстафете и спринте.

«Нас массово лишают медалей! Без шанса на положительный исход. Мои медали чистые. Сотни моих проб, взятые за 15 лет в спорте, все отрицательные, — цитирует издание слова спортсменки. — И даже та, за которую меня дисквалифицируют! Нас наказывают за чистые пробы... Я была счастлива в Сочи, и эмоции и радость, которую я подарила болельщикам и стране не отнять! Я буду бороться и пойду до конца!»

Напомним, 5 декабря на заседании в Лозанне МОК вынес решение отстранить российскую сборную от Олимпиады, которая пройдёт в феврале 2018 года в городе Пхёнчхане Южной Кореи, при этом поручил создать новую форму для сборной России — без национальной символики. Новосибирские сноубордисты выразили готовность выступать на зимней Олимпиаде под нейтральным флагом.

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