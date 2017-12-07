 

Новосибирский СК выясняет обстоятельства смерти пациентки во время пластической операции

 7 декабря, 17:29
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Новосибирский СК выясняет обстоятельства смерти пациентки во время пластической операции
фото с сайта pixabay.com

Следователи проводят проверку по факту смерти пенсионерки во время пластической операции по блефаропластике (подтяжке век — прим. Сиб.фм) в новосибирской клинике, сообщили корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального СК 7 декабря.

1 декабря во время операции по блефаропластике в одной из новосибирских частных клиник умерла 62-летняя женщина. Обстоятельства смерти пожилой пациентки выясняют следователи новосибирского СК.

«По факту смерти проводится проверка, выясняются все обстоятельства, устанавливаются причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Напомним, в ноябре следователи в Иркутске начали проверку клиники пластической хирургии по факту смерти пациентки после операции по липосакции.

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