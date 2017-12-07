Организатора ЛГБТ-кинофестиваля вызвали в прокуратуру в Томске

Фильм о преступлениях на почве ненависти стал поводом для прокурорской проверки в Томске, рассказал 7 декабря корреспонденту Сиб.фм организатор регионального кинофестиваля Артём Никифоров.

Руководитель Томского регионального отделения Российской ЛГБТ-сети Артём Никифоров получил требование явиться в прокуратуру 7 декабря для дачи объяснений.

Накануне в рамках кинофестиваля «Бок-о-бок» в Томске был организован показ документального фильма «Мэтт Шепард: Мой друг», посвящённый преступлениям на почве ненависти. Мероприятие было организовано для людей старше 18 лет.

«На спецсобытие кинофестиваля „Бок о Бок“ вход участников осуществляется только по предъявлению документа, удостоверяющего личность. В пресс-релизах мы указываем возраст аудитории, который соответствует 18+. В связи с этим я не понимаю, о какой вообще пропаганде и тем более об информации, причиняющей вред здоровью детей, может идти речь», — удивился Артём Никифоров.

По итогам встречи с помощником прокурора города Александром Гелбутовским Никифоров рассказал корреспонденту Сиб.фм, что активистам не угрожали и разговаривали вежливо.

«Взяли расписку, что мероприятие прошло и что на входе был контроль, чтобы не было людей младше 18 лет. Проверка была инициирована областной прокуратурой», — пояснил Никифоров.

Напомним, в августе омский суд во второй раз отказал ЛГБТ-активистке в возмещении морального вреда.