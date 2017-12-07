Полиция задержала отца погибших пятерых детей при пожаре в Новосибирской области

Сотрудники полиции задержали сбежавшего из больницы отца пятерых детей, которые погибли во время пожара в посёлке Степном Искитимского района Новосибирской области, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета (СК) 7 декабря.

Трагедия случилась 3 декабря. Загорелся частный дом, в котором находилось пятеро детей: две девочки возрастом пяти и семи лет, трое мальчиков — одного года, трёх лет и семи месяцев, их отец — хозяин квартиры, а также трое гостей.

Взрослые спаслись, дети погибли. Отца с ожогами доставили в больницу, однако 6 декабря он покинул медучреждение.

На многодетного отца завели уголовное дело по части 3 статьи 293 УК РФ («Халатность, повлёкшая по неосторожности смерть двух или более лиц») и объявили в розыск.

Полицейские довольно быстро установили место нахождения мужчины в Искитиме, задержали его и доставили к следователю. На данный момент он задержан по подозрению в совершении преступления. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Подозреваемый растил шестерых детей. Накануне трагедии старший сын решил остаться у бабушки ночевать. По информации СК, 5 мая в отдел опеки и попечительства Искитимского района из районной больницы сообщали о социально опасном положении семьи. В августе мать детей умерла, и они остались с отцом, который злоупотреблял спиртным. О воспитании и здоровье детей он не заботился. Также в сообщении СК отмечается, что органы соцзащиты были в курсе сложившейся ситуации, но не предприняли мер, чтобы уберечь детей.

Напомним, в октябре в посёлке Бенжереп 1-й Кемеровской области случился пожар в частном доме, в результате которого погибли родители и двое детей.