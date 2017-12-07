 

Тёзка Ростилава Шило из новосибирского зоопарка празднует второй день рождения

 7 декабря, 13:59
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Тёзка Ростилава Шило из новосибирского зоопарка празднует второй день рождения
Фото Оксаны Калининой

Белому медвежонку, названному в честь бывшего директора Новосибирского зоопарка Ростислава Шило, исполнилось два года, узнал 7 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «SOS!!! Медведица Шилка просит о помощи!» в соцсети «ВКонтакте».

7 декабря поклонники обитателя новосибирского зоопарка — белого медвежонка Ростика — отмечают его день рождения. Ему исполнилось два года, сообщение об этом разместила администратор группы, посвящённой белым медведям зоопарка Шилке и Ростику, в соцсети «ВКонтакте» Оксана Калинина.

В сообществе появились поздравления в стихах, смонтированные видеоролики и даже фото праздничного торта с изображением виновника торжества.

«Два года мишке нашему, он такой хороший! Утром мы приходили к нему в зоопарк. Ростик сегодня в ударе: купается, плавает, играет, у него хорошее настроение! Мы его поздравили, песню спели, конус новый ему подарили, принесли тыкву с рыбьим жиром. А торт заказали себе, вечером с другими поклонниками белых мишек чай попить», — рассказала Калинина.

Напомним, в 2016 году новосибирский зоопарк выбрал имя для белого медвежонка.

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