Водителя врио губернатора НСО Травникова накажут за неправильную парковку

В соцсетях появились фотографии «Лексуса» врио губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, припаркованного с нарушением правил дорожного движения (ПДД) — водителя ждёт дисциплинарное наказание, рассказал корреспонденту Сиб.фм руководитель департамента информационной политики администрации области Сергей Нешумов 7 декабря.

Фотографии автомобиля с проблесковым маяком были опубликованы в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

7 декабря прохожие заметили «Лексус» и якобы садящегося в него Травникова возле здания № 20 по улице Восход в Новосибирске. Машина была припаркована рядом с пешеходным переходом, несмотря на то, что по ПДД парковка разрешена не ближе пяти метров от «зебры».

«И инспекторов ДПС, которые занимаются сопровождением Травникова, нарушения ПДД совершенно не смущают», — прокомментировали в группе.

Сергей Нешумов прокомментировал корреспонденту Сиб.фм, что замеченный «Лексус» принадлежит Управлению делами губернатора Новосибирской области.

«Этот автомобиль действительно работал сегодня с губернатором — в момент фотографии его в машине не было, — сказал Нешумов. — А к водителю будет применено дисциплинарное взыскание от работодателя, то есть Управления делами губернатора. Глава региона не должен следить, где припаркован автомобиль — у него другие задачи. Парковка и соблюдение правил дорожного движения лежит на водителе. Заплатит ли он штраф за нарушение ПДД — это надо спрашивать у ГИБДД».

Напомним, в феврале личного водителя мэра Новосибирска Анатолия Локтя Госавтоинспекция привлекла к административной ответственности за неправильную парковку.