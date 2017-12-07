Водоканал Омска простит жителям до 41,5 млн рублей

Жители Омска, погасившие долги перед «ОмскВодоканалом» в декабре, могут не платить начисленные пени, узнал 7 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте областного правительства.

«Росводоканал Омск» объявил предновогоднюю акцию «Оплати долги без пени». Физлица, погасившие задолженность в декабре, освобождаются от выплаты пени. На данный момент дебиторская задолженность населения перед омским водоканалом составляет 427 млн рублей, а общий объём пеней, начисленных омским водоканалом абонентам, составляет 41,5 млн рублей.

«Больше половины долгов за холодную воду и водоотведение приходится на потребителей компании — физических лиц. В канун праздника омский водоканал решил поощрить абонентов, желающих начать новый 2018 год без долгов. Тем потребителям, которые в уходящем году оплатят долги, компания спишет пени. Кроме того, мы благодарны горожанам, которые из месяца в месяц своевременно оплачивают квитанции за воду и водоотведение», — цитирует пресс-служба правительства коммерческого директора ОАО «ОмскВодоканал» Ольгу Смиковскую.

Кроме того, в начале 2018 года добросовестных абонентов ждёт розыгрыш призовых кубометров воды.

Напомним, в сентябре стало известно, что водоразборные колонки в Омске для экономии воды закроют на электрозамки.