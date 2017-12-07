 

Водоканал Омска простит жителям до 41,5 млн рублей

 7 декабря, 19:04
подходящие темы
Водоканал Омска простит жителям до 41,5 млн рублей
Фото с сайта pixabay.com

Жители Омска, погасившие долги перед «ОмскВодоканалом» в декабре, могут не платить начисленные пени, узнал 7 декабря корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте областного правительства.

«Росводоканал Омск» объявил предновогоднюю акцию «Оплати долги без пени». Физлица, погасившие задолженность в декабре, освобождаются от выплаты пени. На данный момент дебиторская задолженность населения перед омским водоканалом составляет 427 млн рублей, а общий объём пеней, начисленных омским водоканалом абонентам, составляет 41,5 млн рублей.

«Больше половины долгов за холодную воду и водоотведение приходится на потребителей компании — физических лиц. В канун праздника омский водоканал решил поощрить абонентов, желающих начать новый 2018 год без долгов. Тем потребителям, которые в уходящем году оплатят долги, компания спишет пени. Кроме того, мы благодарны горожанам, которые из месяца в месяц своевременно оплачивают квитанции за воду и водоотведение», — цитирует пресс-служба правительства коммерческого директора ОАО «ОмскВодоканал» Ольгу Смиковскую.

Кроме того, в начале 2018 года добросовестных абонентов ждёт розыгрыш призовых кубометров воды.

Напомним, в сентябре стало известно, что водоразборные колонки в Омске для экономии воды закроют на электрозамки.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 ноября, 14:33 • короче

Короче: лжеволонтёры

Какие способы передачи денег нуждающимся безопасны, а при каких ваши деньги не попадут к адресату и почему не нужно верить людям с ящиками на улице.
 28 ноября, 08:00 • короче

Короче: пенсионные накопления

Сколько процентов составляет накопительная часть пенсии, куда лучше её положить и как получать от неё доходы.
 3 ноября, 13:17 • статья

Пусть баланду поест

Сколько денег не получили работники ПТК-30 и сколько забастовок не попали в центр внимания СМИ.
самое популярное

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 26 ноября, 17:46 • новость

Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск, Томск и Барнаул

Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил объединить в агломерацию Новосибирск, Томск и Барнаул.
 28 ноября, 17:24 • новость

Житель Новосибирска устроил стрельбу по людям в баре

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник.
 29 ноября, 10:38 • новость

Психологи запретили Деда Мороза в новосибирских детсадах

Новый 2018 год детские сады Новосибирска могут отметить без Деда Мороза — даже родителям для исполнения роли волшебника предстоит пройти через ряд формальностей.
присоединяйтесь!
    