Суд вынес приговор жительнице Омска за нападение на фельдшера скорой помощи

В Омске суд приговорил 29-летнюю женщину к штрафу в размере 15 тысяч рублей за нападение на фельдшера скорой помощи, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры 7 декабря.

По информации прокуратуры, утром 9 сентября женщину вместе с супругом в состоянии алкогольного опьянения доставили в отдел полиции № 5 после устроенной драки между посетителями развлекательного заведения.

Задержанная жаловалась на боль в руке и попросила полицейских вызвать ей скорую помощь. Во время осмотра она ударила фельдшера-женщину здоровой рукой в лицо, что привело к черепно-мозговой травме, сотрясению головного мозга и закрытому перелому носа. А сотрудника полиции, который пришёл на помощь к фельдшеру, нападавшая «словесно оскорбила в грубой нецензурной форме».

Женщину обвинили в совершении преступлений, описанных в пункте «а» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений»), в статье 319 УК РФ («Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с их исполнением»).

Мировой судья судебного участка № 62 в Ленинском районе Омска признал её виновной и назначил наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей. Также она обязана выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда размером 20 тысяч рублей.

Напомним, в апреле в Республике Бурятии жительница Улан-Удэ напала на фельдшера скорой помощи. Как сообщили следователи, женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и чуть не задушила фельдшера, которая приехала к её ребёнку.