 

Заксобрание одобрило бюджет Новосибирской области на 2018 год

 7 декабря, 13:09
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Заксобрание одобрило бюджет Новосибирской области на 2018 год
фото с сайта globallookpress.com

Бюджет Новосибирской области на 2018 год был окончательно утверждён на сессии законодательного собрания региона. Главный финансовый документ приняли в третьем чтении без вопросов, сообщил корреспондент Сиб.фм с сессии депутатов заксобрания 7 декабря.

Депутаты регионального заксобрания одобрили законопроект в третьем чтении. За отдали голоса 61 депутат, один воздержался, двое не проголосовали, хотя были зарегистрированы.

Доходы запланированы в размере 131,9 млрд рублей, расходы планируются в сумме 134,1 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 2,2 млрд рублей.

В региональном министерстве финансов и налоговой политики при этом планируют, что в 2019 и 2020 годах Новосибирской области удастся выйти на бездифицитность.

Напомним, в октябре врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил увеличить зарплаты бюджетникам в проекте бюджета региона.

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