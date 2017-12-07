 

Житель Алтая в одиночку украл почти 60 кедров

 7 декабря, 11:41
подходящие темы
Житель Алтая в одиночку украл почти 60 кедров
Фото с сайта globallookpress.com

Полиция Республики Алтай задержала жителя Горно-Алтайска, который признался в хищении 58 молодых кедров, высаженных в лесу, узнал корреспондент Сиб.фм 7 декабря из сообщения республиканского МВД.

Преступление было совершено в урочище «Балкашту», расположенном в 60 километрах от села Ело. Пропажу саженцев обнаружили сотрудники местного лесничества, которые и вызвали на место происшествия полицию.

Прибывшие стражи порядка установили, что злоумышленник не только похитил саженцы, но и повредил ещё 40 деревьев, принадлежащих государственному лесному фону. Сумма причинённого ущерба составила 196 тысяч рублей. С места преступления экспертами были изъяты следы автомобиля, на котором были вывезены похищенные саженцы.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками угрозыска в течение суток была установлена личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель столицы региона. Он был задержан и доставлен в отделение полиции, где в ходе общения со следователями признался в содеянном.

Молодой человек пояснил полицейским, что продал выкопанные саженцы неким незнакомым ему людям. По факту совершённого хищения продолжается проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела либо административного производства.

Напомним, в мае учёные Красноярска нашли способ быстро восстанавливать утраченные кедровники.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

До заката от рассвета

 1 декабря, 11:24 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 9 октября, 15:13 • репортаж

Дружбе запчасти не требуются

Репортаж о финишной прямой сибирского автопробега длиною в 4 920 километров: что такое «Т-образник» и как работает Чемальская ГЭС.
 9 октября, 11:37 • интервью

Голым по джунглям

Британский экстремал Эд Стаффорд о том, как он первым в мире прошёл вдоль всей Амазонки, и других экспериментах по выживанию.
самое популярное

Когда девушка становится женщиной

 24 ноября, 11:11 • колонка
Юрий Крылов
филолог, преподаватель НГПУ
 1 декабря, 16:28 • новость

Красноярские спортсмены назвали преступлением телесюжет «России-24»

Руководство и тренеры красноярской Академии борьбы имени Дмитрия Миндиашвили выступили с опровержением телесюжета канала «Россия-24», в котором спортивное учреждение обвинялось в том, что из его стен выходят сторонники терроризма.
 2 декабря, 16:06 • новость

Боксёр Денис Лебедев ответил на обвинения десантников Новосибирска

Российский боксёр Денис Лебедев, подаривший голубой берет Майклу Тайсону, ответил на претензии новосибирских десантников, которые возмутились тем, что символ ВДВ легенде бокса вручал человек, не служивший в этих войсках.
 26 ноября, 17:46 • новость

Алексей Кудрин предложил объединить Новосибирск, Томск и Барнаул

Бывший министр финансов и председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин в ходе дискуссии с мэром Москвы Сергеем Собяниным предложил объединить в агломерацию Новосибирск, Томск и Барнаул.
 28 ноября, 17:24 • новость

Житель Новосибирска устроил стрельбу по людям в баре

Полицейские задержали 23-летнего молодого человека за стрельбу из травматического пистолета в новосибирском баре — были ранены два посетителя и охранник.
 29 ноября, 10:38 • новость

Психологи запретили Деда Мороза в новосибирских детсадах

Новый 2018 год детские сады Новосибирска могут отметить без Деда Мороза — даже родителям для исполнения роли волшебника предстоит пройти через ряд формальностей.
присоединяйтесь!
    