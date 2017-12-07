Житель Алтая в одиночку украл почти 60 кедров

Полиция Республики Алтай задержала жителя Горно-Алтайска, который признался в хищении 58 молодых кедров, высаженных в лесу, узнал корреспондент Сиб.фм 7 декабря из сообщения республиканского МВД.

Преступление было совершено в урочище «Балкашту», расположенном в 60 километрах от села Ело. Пропажу саженцев обнаружили сотрудники местного лесничества, которые и вызвали на место происшествия полицию.

Прибывшие стражи порядка установили, что злоумышленник не только похитил саженцы, но и повредил ещё 40 деревьев, принадлежащих государственному лесному фону. Сумма причинённого ущерба составила 196 тысяч рублей. С места преступления экспертами были изъяты следы автомобиля, на котором были вывезены похищенные саженцы.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками угрозыска в течение суток была установлена личность подозреваемого. Им оказался 25-летний житель столицы региона. Он был задержан и доставлен в отделение полиции, где в ходе общения со следователями признался в содеянном.

Молодой человек пояснил полицейским, что продал выкопанные саженцы неким незнакомым ему людям. По факту совершённого хищения продолжается проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела либо административного производства.

Напомним, в мае учёные Красноярска нашли способ быстро восстанавливать утраченные кедровники.