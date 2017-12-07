 

Житель Красноярского края скончался после задержания бойцами полицейского спецназа

 7 декабря, 16:55
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Житель Красноярского края скончался после задержания бойцами полицейского спецназа
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы разбираются в обстоятельствах гибели жителя горда Сосновоборска Красноярского края — полицейский спецназ задержал его по подозрению в распространении наркотиков, а в отделении полиции он скончался от травмы живота, узнал корреспондент Сиб.фм 7 декабря из сообщения регионального следкома.

Операцию по задержанию 44-летнего подозреваемого проводили бойцы отряда особого назначения «Гром», который работает с подразделением МВД по контролю за оборотом наркотиков. После обыска квартиры мужчины, его доставили в отделение. Там он пожаловался на плохое самочувствие, в связи с чем полицейские вызвали скорую помощь.

Прибывшие врачи попытались провести реанимационные мероприятия, но спасти ему жизнь не удалось. По предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти задержанного стала тупая травма живота.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия. В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили о том, что начата собственная служебная проверка. Стоит отметить, что 6 декабря краевая полиция разместила на своём официальном сайте видеозапись захвата спецназом нескольких подозреваемых в причастности к торговле наркотиками.

Напомним, в августе красноярские следователи опубликовали видео избиения полицейским мужчины, который позже скончался.

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